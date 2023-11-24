В Свердловской области ребенок утонул в бассейне во время тренировки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В городе Полевском (Свердловская область) 24 ноября 12-летний мальчик утонул во время тренировки по плаванию, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Попытки инструктора и медиков спасти ребенка не принесли результата.

В вечернее время в физкультурно-спортивном комплексе проводилось групповое занятие с инструктором по плаванию. Инструктор находилась на рабочем месте, заметив мальчика под водой, она достала его из воды и начала делать искусственное дыхание. Медицинским персоналом учреждения и сотрудниками скорой медицинской помощи мальчику оказана первичная медицинская помощь, однако ребенка реанимировать не удалось, — заявили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры проведут проверку работы инструкторов и взаимодействия между ними. Они также оценят своевременность оказания помощи ребенку со стороны сотрудников ФОКа.

Ранее одиннадцатилетняя девочка погибла во время игр с «ватрушкой» в селе Шелаболиха Алтайского края. Друзья по очереди скатывались с обледеневшей горки, во время спуска одну из школьниц занесло и она врезалась в бетонный столб. От полученных травм ребенок скончался.