В Сочи отчим до смерти забил семилетнюю падчерицу ремнем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сочи семилетняя девочка скончалась после того, как отчим избил ее ремнем, сообщается на сайте управления СКР по Краснодарскому краю. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования установлено, что отчим избил падчерицу в конце мая, нанеся ей не менее 15 ударов ремнем, в том числе по голове и животу. Следователям он пояснил, что наказывал девочку за непослушание.

После избиения состояние здоровья ребенка стало постепенно ухудшаться, но ни ее мать, ни отчим не к врачам не обращались. Они вызвали скорую помощь только в ночь на 2 июня, когда девочке резко стало плохо. В результате она скончалась по дороге в больницу.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они также намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

Ранее сообщалось о похожем случае Тульской области. Там отчим до смерти избил семилетнего пасынка. Мужчину разозлило то, что ребенок залил пол в доме водой.

Житель Тюмени забил до смерти четырехмесячную дочь, поссорившись со своей сожительницей. Скандал перерос в драку - мужчина сначала избил женщину, а затем нанес несколько ударов ребенку.