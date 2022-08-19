В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей на море

19 августа на территории города Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за опасности появления смерчей над Черным морем, сообщает региональное управление МЧС. Как отмечают в ведомстве, смерчи могут появиться на участке Магри — Веселое, опасность будет сохраняться до конца дня.

По данным ФГБУ «СЦГМС ЧАМ», в период 6–8 часов 19 августа и до конца суток 19 августа на участке Магри — Веселое (г. Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Согласно прогнозу погоды, в Сочи до конца дня будет идти дождь, велика вероятность грозы. В МЧС предупредили, что в случае выхода смерча на сушу необходимо немедленно укрыться в ближайшую яму, канаву или овраг, лечь на дно и плотно прижаться к земле. Также в ведомстве посоветовали по возможности находиться дома, вдалеке от стеклянных окон.

Месяцем ранее мощные ливни обрушились на Геленджик. Местные жители и туристы стали свидетелями образовавшегося в акватории Черного моря смерча. В результате проливных дождей в городе затопило несколько центральных улиц, потоки воды смыли кафе на Платановой аллее.