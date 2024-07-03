В Сочи катавшиеся в море на «банане» туристы нашли мертвеца

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Катающиеся на «банане» туристы в Сочи в акватории пляжа «Горный воздух» нашли утонувшего человека, сообщил в официальном Telegram-канале Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России. На место происшествия вышел катер со спасателями на борту.

Погибшего обнаружили на удалении 1,5 км от береговой полосы. Спасатели Центрального подразделения ЮРПСО доставили тело на берег и передали сотрудникам полиции. Личность погибшего неизвестна, — говорится в публикации.

2 июля за первую половину дня в Москве утонули три человека, информировал Telegram-канал Mash. По версии канала, еще одну потенциальную жертву удалось спасти. Согласно сведениям источника, первое тело найдено под Кожуховским мостом — мужчина ушел утром купаться и не вернулся. Еще одного утопленника случайно обнаружили отдыхающие на берегу реки в парке «Серебряный бор». Третий мужчина утонул в Пенягинском пруду в Митино — он купался с друзьями и не смог выбраться.

Ранее сообщалось, что воздух в Москве во вторник, 2 июля, прогрелся до отметки плюс 31 градус, день стал самым теплым с начала года. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что это самое жаркое 2 июля за все время метеонаблюдений с 1949 года.