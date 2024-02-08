В сибирском городе более 1,5 тысячи зданий остались без тепла Sibkray: в Новосибирске более 1,5 тысячи зданий остались без отопления

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Более тысячи зданий остались без тепла и сотни без горячей воды в Новосибирске с утра четверга, 8 февраля, пишет портал Sibkray. В «Сибирской генерирующей компании» (СГК) заверили, что работы плановые и проводятся как раз тогда, когда за окном терпимая температура воздуха.

Погодные условия — дневная температура около 0 градусов — должны помочь минимизировать неудобства для жителей. Работы выполним одним днем, чтобы устранить риски дефектов перед предстоящим похолоданием, — цитирует портал заявление компании.

При этом ранее в СГК заверяли, что временное отключение тепла и горячей воды затронет менее 200 зданий. В компании пояснили, что в ряде домов лишь снижены температурные параметры. Вернуть тепло и воду пообещали к вечеру.

В январе в Новосибирске без отопления оставались сотни домов. Региональное правительство вводило режим чрезвычайной ситуации из-за участившихся коммунальных аварий. Жители города публиковали кадры с улицами города, затопленными из-за прорыва трубы.

Тогда Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту коммунальной аварии в Новосибирске. Оно было возбуждено по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.