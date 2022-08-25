В Севастополе задержали возможного украинского диверсанта

Фото: nac.gov.ru

В Севастополе сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя по подозрению в ведении диверсионной деятельности, сообщает Telegram-канал Mash. У него были изъяты комплектующие для военного беспилотника, два ноутбука, несколько сотовых телефонов и антенн.

Отмечается, что 46-летний житель Севастополя был задержан в собственном автомобиле с украинскими номерами. В багажнике машины было найдено оборудование для боевого дрона. Подозреваемый заявил, что он увлекается беспилотными летательными средствами. Также не была доказана его причастность к работе в IT-сфере.

На жителя Крыма составили протокол о задержании на 48 часов. Следователи проверяют, причастен ли он к Вооруженным силам Украины. Подчеркивается, что ранее он уже был судим за контрабанду наркотиков.

Ранее ФСБ сообщила, что 4, 9 и 12 августа украинские диверсанты совершили подрыв шести опор высоковольтных линий электропередачи в Курской области, идущих от Курской АЭС. По этим линиям, опоры которых были подорваны, КАЭС снабжает электричеством объекты различного назначения, включая транспортные и промышленные, а также питает социальную инфраструктуру региона и соседних субъектов.