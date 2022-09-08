В Севастополе уволили учительницу из-за шаров цвета флага Украины

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Учительницу одной из самых крупных школ Севастополя уволили после того, как она переставила шарики на партах в соответствии с цветами украинского флага, передает ForPost. Желто-голубые украшения не оценили родители.

Инцидент произошел в школе № 22. Директор учреждения Ирина Климова рассказала, что на фотографии, гуляющей по родительским чатам, запечатлен посвященный Дню знаний классный час для первоклассников. По словам руководителя школы, родители купили для него воздушные шарики и украсили ими кабинет в свободном порядке, однако на снимка заметили, что учитель переставила их, составив пары из голубых и желтых.

Никакой особой украинской пропаганды там не было. Там единственное, что была символика украинская — она переставила шарики так, чтобы там был желтый и синий, — стоял рисунок ребенка и было написано на украинском языке «С праздником 1 сентября!». Но на уроке ничего про Украину не говорилось, — рассказала директор.

Руководитель школы добавила, что учительница работала у нее шестой год. Директор признала, что в прошлом учебном году у педагога были проблемы с родителями, замечания и выговоры, не связанные с политическими воззрениями. Однако, несмотря на это, Климова намерена защищать педагога, поскольку она хороший специалист, «положивший жизнь на школу».

Она хороший учитель, но вот что-то произошло, какое-то выгорание. Но мы все имеем право на ошибку, и я в любом случае буду говорить самые добрые слова о ее трудовой деятельности как педагога. Не надо танцевать на костях, — призвала к человечности директор школы.

6 сентября педагог уволилась по собственному желанию. Классное руководство передали другому учителю.

Ранее в одном из дошкольных учреждений Читы детям вручили грамоты с гербом Украины. Источник NEWS.ru сообщил, что воспитатель скачал их в интернете, без какого-либо злого умысла — педагог искал формы с летней тематикой и не обратил внимание на трезубец.