В Севастополе разместят указатели к бомбоубежищам Губернатор Севастополя Развожаев поручил разместить указатели к бомбоубежищам

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что поручил разместить по городу указатели к бомбоубежищам. При этом он заявил, что городу ничто не грозит, поскольку тот находится под защитой систем ПВО, а меры предосторожности следует считать «учебной тревогой».

Главная задача врага — посеять панику, и мы не должны поддаваться на провокации. Севастополь — под надежным куполом ПВО. Поскольку у нас ещё действует «желтый уровень», на выходных проверил состояние укрытий. Дал поручение везде разместить указатели, где расположены убежища. Маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи, — написал Развожаев.

Ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак объяснила, как найти в Москве бомбоубежище с учетом того, что их месторасположение — государственная тайна. Ссылаясь на полученные журналистами медиахолдинга «Осторожно Media» данные, она рассказала, что жители столицы могут обратиться в управу района, сотрудники которой и должны указать расположение бомбоубежища.

Ранее стало известно, что депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина подготовила бомбоубежище в подвале дома. Она пообещала принести туда около 15 литров воды, а свои действия объяснила в соцсетях тем, что «в стране всё время что-то взрывается».