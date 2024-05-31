В Севастополе предотвратили теракт против военного ФСБ России пресекла попытку взорвать военнослужащего в Севастополе

Сотрудники ФСБ России предотвратили террористический акт в отношении военнослужащего в Севастополе, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. 30-летний житель города попытался устроить взрыв по заданию украинской спецслужбы. Он должен был заложить взрывное устройство в подъезд жилого дома.

При помощи СВУ мужчина должен был совершить подрыв в момент входа в подъезд жилого дома военнослужащего, указанного куратором из СБУ. Для этого подозреваемый поместил взрывное устройство на газовую трубу около двери подъезда, но был задержан сотрудниками ФСБ, — заявили в ведомстве.

Уточняется, что севастополец забрал самодельное взрывное устройство фугасного действия из тайника. Оно состояло из пластической взрывчатки массой около 630 граммов, электродетонатора и передатчика. В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям о покушении на теракт, а также о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил об установлении личностей исполнителей теракта в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. Тогда погибли 48 человек.