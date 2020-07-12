В Севастополе начали расследование завоза случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/d1e53b56-c424-11ea-8303-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Севастополе начали эпидемиологическое расследование четырёх новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Все инфицированные приехали из других регионов страны.

Об этом сообщила пресс-служба городского правительства.

Все заболевшие — люди, приехавшие в Севастополь из других регионов России. Проводится эпидрасследование. Ещё один человек выписан после выздоровления, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Севастополе 271 человек заражён COVID-19. 48 пациентов находятся в стационарах, 210 человек выздоровели и 5 умерли. Под наблюдением врачей в инфекционной больнице лежат 138 человек, в городской больнице — 95. Под наблюдением по месту жительства — 768 пациентов.

По состоянию на воскресенье, 12 июля, в мире коронавирусом заболели более 12,7 млн человек. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,8 млн, на третьем Индия — более 849 тысяч.

Как ранее писал NEWS.ru, за прошедшие сутки на территории РФ из больниц по выздоровлении выписали 3615 человек с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией.