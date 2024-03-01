В Севастополе прозвучала воздушная тревога Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его словам, в городе работают системы противовоздушной обороны.

Воздушная тревога! <...> В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности, — предупредил губернатор.

Развожаев призвал сограждан сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах. Губернатор рекомендовал севастопольцам не находиться на открытом пространстве. В настоящее время военные уничтожают воздушные цели, подытожил он.

Воздушную тревогу в Севастополе объявляли неделей ранее. Тогда Развожаев напомнил горожанам о базовых правилах безопасности, рекомендовав плотно закрыть окна и двери, перекрыть газ, воду и свет. Также он подчеркнул, что во время воздушной тревоги необходимо укрыться в комнате с несущими стенами, расположенными в удалении от окна.

Ранее ракетная опасность была объявлена в Курской области. Глава региона Роман Старовойт сообщал о запуске системы оповещения населения. Он посоветовал жителям укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тем, кто находился на улице, рекомендовал зайти в ближайшее здание либо спуститься в подземные сооружения. Ракетная опасность была объявлена глубокой ночью, через два часа ее отменили.