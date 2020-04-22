В Севастополе COVID-19 нашли ещё у 6 пациентов закрытой больницы

https://static.news.ru/photo/810506e2-84b1-11ea-95b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инфицирование коронавирусом подтверждено ещё у шести пациентов больницы имени Даши Севастопольской, которые находились там вместе с заразившимися COVID-19. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.

Все шесть подтверждённых сегодня случаев — это пациенты «Даши Севастопольской». Они все находились в больнице № 9 под наблюдением, — цитирует РИА Новости главу региона.

По его словам, у всех шестерых были признаки заражения вирусом. Сейчас они переведены в инфекционную больницу, которая перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусом.

Ранее коронавирус был подтверждён у четырёх пациентов больницы. Все 10 человек находились на карантине после того, как инфекция подтвердилась у мужчины, переведённого из этого медучреждения в городскую инфекционную больницу.

Как писал NEWS.ru, карантинные меры в Севастополе продлены до 30 апреля из-за пандемии COVID-19. До этого режим самоизоляции действовал до 19 апреля.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,56 млн человек, погибли 177,77 тысячи, выздоровели 697,6 тысячи.

В России на 22 апреля общее число инфицированных достигло 57 999, умерли 513, выздоровели 4420.