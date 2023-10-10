В Сеть попало видео избиения подростка одноклассниками в Новосибирске

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске 11-летние подростки избили своего одноклассника и сняли это на камеру. Инцидент произошел на парковке одного из торговых центров, спасти ребенка от издевательств помогли прохожие, сообщает «КП-Новосибирск». Как рассказала изданию мать пострадавшего, били мальчика его друзья.

Вместе с ним были три одноклассника и еще один мальчик из другой школы. Когда сын вернулся домой, сначала ничего не рассказал. А утром на следующий день я начала листать ленту в соцсетях и увидела фотографию моего сына. Очевидцы рассказывали, что видели, как его бьют в живот и снимают на камеру, — рассказала женщина.

По ее словам, друзья забрали у подростка телефон, а спасли пятиклассника прохожие, которые отметили, что сам пострадавший убежал, в отличие от бивших его детей. По словам очевидцев, пришедшему на место происшествия охраннику пятиклассники рассказали «невнятную» историю, что якобы снимали безобидное видео для соцсетей.

У избитого ребенка, по словам матери, из-за ударов на животе появился синяк. Женщина написала о случившемся в родительский чат и классному руководителю.

Я очень удивлена, что такое случилось. Мальчишки давно дружат между собой и даже приходили к нам в гости, — добавила мать пострадавшего школьника.

Полиция начала проверку инцидента. Устанавливаются личности его участников, а также все обстоятельства произошедшего.

Ранее школьник в Москве получил увечья, после того как мать отключила ему интернет в воспитательных целях. Женщина пыталась отвлечь 16-летнего сына от компьютерных игр и вернуть его к учебе.