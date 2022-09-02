В Саратове 13-летняя девочка забеременела от отчима

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В Саратове 13-летняя девочка забеременела от отчима, преступник насиловал падчерицу с весны 2022 года, передает «СарИнформ». Отмечается, что 31 августа мужчина был задержан по подозрению в совершении полового акта с несовершеннолетней.

Источник сообщает, что 35-летний саратовец несколько раз склонял несовершеннолетнюю к сексу. Возбуждено уголовное дело об изнасиловании ребенка.

Правоохранители считают, что 35-летний саратовец несколько раз изнасиловал падчерицу в квартире на проспекте Строителей. 31 августа подозреваемого задержали, — говорится в сообщении.

Ранее полиция задержала жителя Тюмени, пристававшего к маленькой девочке в торговом центре. В Сети распространилось видео, на котором мужчина тискает девочку и пытается ее поцеловать. Задержанного подозревают в преступлении против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней.

В августе в Москве после приема у гинеколога в анализах 10-летней девочки обнаружилось большое количество спермы. В женскую консультацию ребенка привела мама, которая при этом не стала заявлять в полицию. К сотрудникам правоохранительных органов обратились сами врачи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, в настоящий момент ведутся поиски семьи.