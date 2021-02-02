В Санкт-Петербурге закрыли для пассажиров четыре станции метро

Станции метро «Гостиный двор», «Невский проспект», «Площадь Восстания» и «Маяковская» в центре Санкт-Петербурга закрыты для пассажиров. Об этом говорится в сообщении метрополитена Северной столицы.
Станции «Невский проспект» и «Гостиный Двор» закрыты для входа и выхода пассажиров. Пересадка между станциями закрыта. Поезда следуют без остановки, — сообщается в Telegram-канале петербургской подземки.
Ранее стало известно, что по требованию полиции будут закрыты три станции метро в центре Москвы. Силовики также перекрыли доступ к Манежной площади в Москве и Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.