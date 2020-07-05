В Санкт-Петербурге возобновились экскурсии по кладбищам

https://static.news.ru/photo/d81ed7c6-bf69-11ea-b0ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственный музей городской скульптуры Санкт-Петербурга с понедельника, 6 июля, открыл для посетителей Некрополь XVIII века, Некрополь мастеров искусств и некрополь «Литераторские мостки».

Некрополь XVIII века и Некрополь мастеров искусств работают без выходных с 09:30 до 18:00. Экскурсии проходят по предварительной записи для групп не более пяти человек.

Некрополь «Литераторские мостки» работает во все дни кроме четверга с 11:00 до 19:00. Экскурсии также проводятся для групп не более пяти человек по предварительной записи.

Посещение Некрополей возможно только в маске, посетители обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра и по возможности пользоваться безналичной оплаты.

Музей к работе готов, мы получили инструкцию Роспотребнадзора, где прописаны чёткие правила работы, закуплено специальное оборудование. Все сотрудники музея в масках и перчатках, а на входах и выходах экспозиций стоят антисептики, — передают « Невские новости » слова методиста по научно-просветительской деятельности отдела мемориальной скульптуры Артём Шипунова.

Как ранее писал NEWS.ru, Государственный Эрмитаж вновь начинает приём посетителей с 15 июля. Пока посещения будут организованы по сеансам, с ограничением пребывания в музее двумя часами.