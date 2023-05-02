В Санкт-Петербурге подросток нашел расчлененный труп

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге подросток нашел расчлененный труп, разложенный по трем пакетам, сообщает Telegram-канал «112». Находка была сделана 1 мая в гаражах у стадиона Выборгского филиала Санкт-Петербургского университета гражданской авиации.

Канал пишет, что останки принадлежат мужчине. Судя по состоянию трупа и одежде, смерть наступила давно. По данным Telegram-канала SHOT, в пакетах также находилась изрезанная одежда. Погибший мог быть студентом.

Тело направили в морг для установления причины смерти и личности покойного.

Ранее московском хостеле на улице 50 лет Октября с разницей в три часа обнаружили трупы двух мужчин в разных номерах. На телах 21-летнего и 22-летнего постояльцев хостела не обнаружены следы телесных повреждений. Причины смерти будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы.

До этого мимо жителей столицы в Москве-реке в районе Большого Москворецкого моста проплыл труп. Свидетели вызвали полицию, прибывшие на место ЧП специалисты вытащили сильно заиленное тело мужчины из воды. Сотрудники полиции выясняют причины гибели мужчины.