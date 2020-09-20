В Самарской области создали спецштаб для вывоза мигрантов в Узбекистан

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В Самарской области организовали специальный штаб по решению вопросов массового скопления мигрантов. На территорию региона продолжают прибывать граждане Узбекистана в надежде попасть на родину.

Для них оборудован временный пункт пребывания в Кинельском районе, сейчас, с наступлением холодов, там приняты меры для организации обогрева. Для доставки мигрантов в Узбекистан уже отправлено восемь поездов, запланированы ещё четыре. Также запланированы вывозные рейсы из аэропорта Курумоч. На въездах в регион вновь организовали контрольные посты, — сообщают в правительстве Самарской области.

Граждане Узбекистана начали приезжать в регион с мая, планируя вернуться на родину, но не смогли этого сделать из-за закрытых в связи с пандемией границ. К концу лета иностранцы разбили стихийный палаточный лагерь около здания самарского вокзала, спали внутри него и даже организовали кухню.

С похожей проблемой столкнулся и Башкортостан. Властям республики пришлось ограничить свободное перемещение людей на территории семи муниципалитетов из-за граждан Киргизии, скопившихся у границы Башкирии с Оренбургской областью. Власти Оренбуржья рассчитывают, что отправка граждан Киргизии на родину будет организована в течение нескольких дней после того, как Казахстан откроет для них транзитное окно, писал NEWS.ru.