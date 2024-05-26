В Рязани шестилетний мальчик играл с зажигалкой и спалил две квартиры

Фото: t.me/mchs_official*

Шестилетний мальчик стал виновником пожара в многоквартирном доме в Рязани, сообщили в пресс-службе МЧС России. Инцидент произошел 21 мая. Известно, что его бабушка оставила зажигалку на балконе. После того как ребенок обнаружил ее, он начал играть с огнеопасным предметом, что стало причиной происшествия.

В результате шалости мальчик случайно поджог вещи на лоджии, после чего огонь распространился по самой квартире, а также перекинулся на соседние балконы. В итоге сгорели комнаты и балконы двух квартир, спасателям пришлось эвакуировать шесть человек, которые едва не отравились продуктами горения. К тушению возгорания привлекли 12 специалистов и четыре единицы спецтехники. В МЧС России призывают граждан не оставлять детей без присмотра и рассказать им о базовых правилах пожарной безопасности, чтобы избежать подобных инцидентов.

До этого в Нижнем Новгороде 15 человек эвакуировали из многоэтажного дома из-за пожара в одной из квартир. Среди эвакуированных шестеро детей, трое из которых пострадали. Также медицинская помощь потребовалась одному взрослому. По предварительным данным, причиной возгорания стала детская шалость.

В начал мая трое детей были спасены из пожара, который начался в пятиэтажном жилом доме в Восточном округе Москвы. По информации МЧС, в горящей квартире находились девочка и двое мальчиков. Один ребенок был госпитализирован. По предварительной причине, к инциденту могла привести детская шалость с огнем, уточнили в ведомстве.