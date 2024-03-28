В розыск за участие в боевых действиях в рядах ВСУ объявлены 14 дагестанцев

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За участие в боевых действиях в составе подразделений ВСУ объявлены в розыск 14 уроженцев и жителей Дагестана, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД республики Абдурашида Магомедова. Все они стали фигурантами уголовных дел.

В результате проделанной работы установлены 14 уроженцев и жителей Дагестана, участвующих в настоящее время в составе подразделений ВСУ в боевых действиях против российских вооруженных сил, в отношении них возбуждены уголовные дела, они объявлены в розыск, — заявил Магомедов.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка по статье о террористическом акте. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, срок исчисляется с момента его экстрадиции в РФ или задержания на территории страны. Малюк объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

До этого в Дагестане задержали подозреваемого в нападении на псковских десантников 6-й роты в Чечне в 2000 году. В СК уточнили, что он действовал в составе банды Шамиля Басаева и Хаттаба. В ближайшее время ему предъявят обвинение в участии в банде, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащего.