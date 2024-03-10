В российском регионе рухнул козырек магазина Mash: в Казани из-за снега рухнул козырек магазина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Козырек магазина «Магнит» обрушился из-за снега в казанском районе Дербышки (Татарстан), сообщает Telegram-канал «Mash Iptash». Отмечается, что сотрудники МЧС с собаками ищут людей под завалами.

В сообщении говорится, что конструкция обвалилась по всей площади магазина, вдоль фасада здания, а это около 50 метров. Персонал и покупатели вышли через запасной выход. Позже появилась информация, что пострадавших нет, люди под завалами не обнаружены.

Ранее сообщалось, что в Москве в парке на Большой Филевской улице вечером 18 февраля провалилась крыша сцены летнего театра, где год назад был проведен капитальный ремонт. По словам очевидцев, причиной обрушения стала большая масса скопившегося на крыше снега. Информации о пострадавших не поступало.

На 90-м километре МКАД в Северном Медведково обрушилась пластиковая крыша парковки. Причиной случившегося мог быть снег, который не чистили. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская заявила, что с 1 января 2024 года переселять граждан из ветхих домов будут в ускоренном темпе, а если переехать пока некуда, малоимущим жильцам будут безвозмездно предоставлять съемное жилье. Парламентарий добавила, что финансовую помощь регионам на выполнение новой программы выделит федеральный центр.