В российском регионе прогремел взрыв V1.ru: в Волгоградской области прогремел взрыв

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Telegram-канал V1.ru со ссылкой на очевидцев сообщает, что в Волгоградской области прогремел взрыв. На опубликованных свидетелями происшествия кадрах заметно, что в небо поднялся большой столб дыма.

По данным СМИ, инцидент произошел недалеко от поселка Котлубань. На видео один из мужчин говорит, что грохот от взрыва был сильным.

Позднее в администрации Котлубанского сельского поселения подтвердили V1.ru факт взрыва. Уточняется, что «происшествие» случилось в полях за соседним поселком Самофаловка.

В полях за поселком Самофаловка прошли работы по уничтожению боеприпасов времен Великой Отечественной войны, — добавили в районной дежурно-диспетчерской службе.

Ранее в Подгоренском районе Воронежской области вводили режим чрезвычайно ситуации после атаки беспилотников ВСУ. Губернатор Александр Гусев заявил, что местных жителей эвакуировали в пункты временного размещения из-за детонации взрывоопасных объектов. Всего из трех поселков вывезли около 50 человек.

Гусев добавил, что в результате одного из взрывов загорелась хозяйственная постройка жилого дома. По его словам, оперативные службы ликвидировали пожар, пострадавших в результате происшествия нет.