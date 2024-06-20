В российском регионе девочку до смерти замучили знакомые матери Под Новосибирском супруги до смерти замучили гостившую у них дочь знакомой

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В Новосибирской области семейная пара до смерти замучила 10-летнюю девочку, которую им на время оставила знакомая. На протяжении трех дней ребенка били и лишали еды, в результате чего школьница потеряла сознание и умерла через несколько дней в больнице, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Супруги задержаны. Против них завели уголовные дела по статьям «Убийство» и «Истязание».

В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям матери девочки, – подчеркнули в ведомстве.

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