В российском городе школьника насмерть придавило лифтом в ТРК В торговом центре Урая грузовой лифт насмерть задавил ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грузовой лифт зажал 11-летнего мальчика, который помогал своей тете в торгово-развлекательном комплексе «Меридиан» в городе Урае Ханты-Мансийского автономного округа. Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Находясь возле открытых дверей шахты грузового лифта, не предназначенного для общего пользования, он попытался запрыгнуть на платформу грузового лифта, движущегося вверх с первого этажа, и был зажат конструкциями лифта. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте, — сказано в сообщении ведомства.

По данным Telegram-канала Ural Mash, тетя погибшего мальчика работает в обувном магазине. В тот день бутик переезжал на нижний этаж, поэтому женщина попросила племянника и его друзей помочь перенести коробки. Когда мальчик упал между стеной и платформой, его приятели нажали кнопку вызова лифта, но конструкция лишь сильнее зажала ребенка.

Ранее в жилом доме в центре Москвы упал лифт. Инцидент произошел на улице Земляной Вал при демонтаже устройства в ходе ремонтных работ. Пострадал один человек — рабочий. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.