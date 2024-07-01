Оставленный на парковке Jeep поглотила яма с грязью Иномарка провалилась в яму с грязью из-за гидравлических испытаний в Барнауле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Барнауле оставленный на парковке Jeep Cherokee провалился в яму с грязью из-за коммунальной аварии во время гидравлических испытаний. На опубликованных телеканалом «Катунь 24» кадрах можно увидеть, как машина за минуту опустилась в образовавшуюся яму, из которой на поверхность вытекала грязь.

Никто в результате происшествия не пострадал, что не скажешь о машине. Прибывшие на место спасатели при помощи крана достали из ямы автомобиль и погрузили на эвакуатор.

Недавно в Реже на производственной практике погиб студент. Это произошло во время работ по прокладке труб газопровода на улице Загородной. Парень упал в траншею и был придавлен камнем, в результате чего погиб. Режевская городская прокуратура организовала проверку.

Весной в Ленинградской области подросток помогал отцу подготовить колодец и, спустившись в него, увяз в глине. К спасению юноши подключили сотрудников Северо-Западного поисково-спасательного отряда МЧС. По предварительным данным, ребенок не получил травм и чувствовал себя нормально.

В конце прошлого года автомобиль Hyundai Solaris рухнул в коммунальную яму в Кировском районе Новосибирска, где в этот момент находился рабочий. В результате происшествия пострадали два человека: водитель корейской иномарки и рабочий.