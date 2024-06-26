В российском городе двое парней устроили на Вечном огне пикник с сосисками Уголовное дело завели на жаривших сосиски над Вечным огнем в Ленобласти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Двое 18-летних парней жарили сосиски над Вечным огнем на Мемориале «Памяти павших» в Киришах Ленинградской области. Импровизированный пикник они устроили на месте братского захоронения 4 586 советских воинов. На любителей отдохнуть с комфортом на свежем воздухе завели уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма группой лиц», сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Своими незаконными действиями подозреваемые публично совершили оскорбление памяти защитников Отечества в период Великой Отечественной войны и осквернение символа воинской славы — мемориальный «Вечный огонь», — сказано в сообщении ведомства.

Молодых людей уже задержали. Ведомство подготовило ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Следственный комитет Самарской области сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении подростка из Самары из-за ролика, на котором он вскидывал руку в нацистском приветствии на фоне военной техники после парада Победы. Также он выразил расстройство из-за смерти Гитлера. Распространили видео местные каналы в день праздника. На парня завели уголовное дело о реабилитации нацизма.