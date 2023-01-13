В России впервые получили потомство от клонированной коровы

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Клонированная корова впервые в России принесла потомство, сообщили в пресс-службе Минсельхоза и продовольствия Мособласти. По информации министерства, теленок, которого назвали Декабристкой, родился 30 декабря 2022 года. Как указали в пресс-службе, животное находится под наблюдением ветеринаров.

Рождение первого потомства от клонированной телки — большое достижение подмосковных ученых. Животные чувствуют себя хорошо и находятся под ежедневным контролем ветеринарных специалистов, — процитировали в пресс-службе зампреда правительства Мособласти Георгия Филимонова.

В сентябре академик РАН и директор Федерального исследовательского центра животноводства имени академика Льва Эрнста Наталия Зиновьева сообщила, что первая клонированная в России корова по кличке Цветочек в декабре должна принести потомство. По ее словам, у исследователей стояла задача доказать, что клонированные животные плодовиты.

10 октября 2019 года в японском заповеднике в Исикаве умерла корова Кага — одна из близнецов, появившихся на свет в результате клонирования. Причиной смерти животного стала старость, животному был 21 год. В последние недели ветеринары проводили ей поддерживающую терапию, корове было сложно передвигаться самостоятельно.