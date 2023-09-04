В России огласили первый приговор за повреждение воинского захоронения В Ленобласти оштрафовали на 2,4 млн рублей за повреждение воинского захоронения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тосненский городской суд Ленинградской области вынес приговор предпринимателю Юрию Мацко за преднамеренное повреждение советского воинского захоронения рядом с поселком Тельмана, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Обвиняемому назначили штраф в размере 2,4 млн рублей.

Судом назначено наказание в виде штрафа в размере 2,4 млн рублей, арест на имущество сохранен, — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что воинское захоронение времен Великой Отечественной войны было обнаружено на земельном участке в Тельмановском сельском поселении во время земляных работ. Рабочие получили распоряжение от Мацко вывезти грунт вместе с костями, никому не рассказав о находке.

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