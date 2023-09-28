В России могут начаться проблемы с судоходством из-за опасного уровня воды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Опасные уровни воды зафиксированы в десяти российских регионах. Это может помешать судоходству и работе водозаборных конструкций, заявили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Низкая осенняя межень появилась на реках Алтайского и Красноярского краев, а также в Новосибирской области.

В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах уровни воды на отдельных участках опустились ниже опасной низкой отметки для судоходства, — сказано в заявлении.

Неблагоприятные явления прогнозируются в Коми, Башкирии, Дагестане, а также в Кировской и Новгородской областях. Это может привести к инцидентам с судами всех типов, предупредили в ВНИИ ГОЧС.

Недавно глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных заявил, что властям в регионах необходимо дать право на использование грунта, который достают со дна рек при расчистке и углублении русел, для возведения противопаводковых дамб и плотин. Грунт можно взять для предотвращения и ликвидации последствий стихии только в том случае, если чрезвычайная ситуация уже возникла.