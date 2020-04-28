Регионы

В Росгвардии опровергли слухи о массовом увольнении сотрудников

23:42, 27 апреля 2020 14
Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба Росгвардии в Северной Осетии опровергла информацию о массовом увольнении сотрудников из-за несанкционированной акции протеста жителей региона.

Информация о том, что сотрудников Росгвардии в Северной Осетии — Алании массово увольняют, размещенная в ряде интернет-ресурсов, не соответствует действительности, — отметили представители ведомства.

Акция протеста против режима самоизоляции прошла во Владикавказе на площади Штыба. Позднее её участники направились к Дому правительства. В митинге приняли участие около двух тысяч человек.

Ранее NEWS.ru информировал о задержании росгвардейцами нескольких митингующих в Москве.

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