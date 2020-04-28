В Росгвардии опровергли слухи о массовом увольнении сотрудников

Пресс-служба Росгвардии в Северной Осетии опровергла информацию о массовом увольнении сотрудников из-за несанкционированной акции протеста жителей региона.
Информация о том, что сотрудников Росгвардии в Северной Осетии — Алании массово увольняют, размещенная в ряде интернет-ресурсов, не соответствует действительности, — отметили представители ведомства.
Акция протеста против режима самоизоляции прошла во Владикавказе на площади Штыба. Позднее её участники направились к Дому правительства. В митинге приняли участие около двух тысяч человек.
Ранее NEWS.ru информировал о задержании росгвардейцами нескольких митингующих в Москве.
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