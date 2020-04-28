В Росгвардии опровергли слухи о массовом увольнении сотрудников

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Число жителей Москвы, госпитализированных с пневмонией, увеличилось на 70% за последнюю неделю. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что сейчас нельзя говорить о снижении либо улучшении динамики заболеваемости COVID-19 в столице. Пока мы видим достаточно динамичный рост, что не может не вызывать у нас определённую тревогу,...