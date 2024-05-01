В Пушкино полицейский насмерть сбил мотоциклиста В Пушкино полицейский насмерть сбил мотоциклиста, начата служебная проверка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковном Пушкино в аварии со служебным автомобилем полиции погиб мотоциклист, сообщило областное управление МВД. Это произошло примерно в 19:30 30 апреля у одного из домов в микрорайоне Дзержинец.

По предварительной информации, водитель 1992 г. р., управляя служебным автомобилем марки «Лада» с включенным проблесковым маяком и звуковым сигналом, совершал выезд с второстепенной дороги, где совершил столкновение с мотоциклистом, двигавшимся по главной дороге. В результате ДТП водитель мотоцикла 1998 г. р. погиб, — пишет пресс-служба ведомства.

По факту произошедшего в главке МВД начата служебная проверка. Если вина сотрудника будет доказана, его уволят и привлекут к ответственности, отметили в ведомстве. По результатам медицинского освидетельствования водитель автомобиля был трезв.

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