В постели обвиненного в педофилии язычника нашли младшеклассницу Язычнику из Петербурга предъявили второе обвинение в педофилии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Язычнику из Петербурга предъявили второе обвинение в педофилии, передает «Фонтанка». По ее данным, в постели 52-летнего мужчины нашли младшеклассницу.

Следком возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении ребенка младше 14 лет. По этой статье квалифицировали эпизод с мальчиком, которого мужчина насиловал 11 лет назад. Ребенку было 12 лет. Однако при обысках по этому делу у язычника изъяли телефон, в котором оказались порнографические материалы с ученицей четвертого класса.

По данным правоохранителей, девочка подвергалась насилию с сентября прошлого года. Как сообщает издание, петербуржец принуждал ее к оральному сексу и трогал за интимные места. Этим он занимался в своей квартире.

Предварительно, язычник поддержал семью четвероклассницы в трудные времена и помог им перебраться в Северную столицу из Псковской области. Он снял для них комнату, оплатил проживание, а сам жил с ребенком. Обвиняемый находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Москве детсадовец стал жертвой педофила, который добавился к нему в друзья в соцсетях под ником популярного блогера Влада А4. Злоумышленник пообещал мальчику снять его в своем новом видео, если он пришлет свои фотографии, в том числе в обнаженном виде.