В порту Новороссийска сняли запрет на движение судов после атаки дронов

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Россия. Краснодарский край. Новороссийск

Запрет на движение судов в порту Новороссийска после атаки надводных дронов ВСУ на военно-морскую базу снят, передает ТАСС. По данным агентства, «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) отводит загруженный танкер и ставит под загрузку следующий.

В 10:39 мск был снят запрет на движение судов в порту Новороссийск. КТК осуществляет отвод танкера от ВПУ-3 и постановку следующего танкера под загрузку. На ВПУ-2 продолжает осуществляться погрузка танкера, — говорится в сообщении.

В КТК сообщили, что инфраструктура после попытки ВСУ атаковать порт повреждений не получила, отгрузка нефти на пришвартованные танкеры проходит штатно .

КТК — трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, где нефть загружается на танкеры и идет на мировые рынки. Протяженность трубопровода составляет 1,511 тысяч километров.

Вооруженные силы Украины атаковали военно-морскую базу в Новороссийске в ночь на 4 августа, удары наносились с помощью безэкипажных катеров. В Минобороны заявили, что катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения кораблей ВС РФ, которые осуществляли охрану внешнего рейда базы.

Военный корреспондент Александр Коц, в свою очередь, заявил, что российский десантный корабль Черноморского флота «Оленегорский горняк» получил повреждения в результате атаки ВСУ на военную базу в Новороссийске. В Министерстве обороны России не комментировали эту информацию.