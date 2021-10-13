В полиции рассказали, куда стрелял подросток рядом со школой в Москве

Подросток, стрелявший из страйкбольного ружья около школы на Ленинском проспекте, целился в заброшенное здание. Начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин заявил, что мальчику 15, а не 17 лет, как сообщалось.

Стрелявший был задержан. Им оказался молодой человек 2006 года рождения, — отметил Васенин.

Инцидент произошёл в районе дома № 66 на Ленинском проспекте. Парень с автоматом долгое время стоял рядом с учебным заведением, после несколько раз выстрелил в воздух и скрылся.

Очевидцы рассказали, что силовики оцепили образовательное учрeждение и час не выпускали детей из здания. Силовики проверяли некоторые классы. По словам одной из учениц, в самой шкoле было спокойно, паники не было.

Подросток был задержан. Дома у мальчика силовики нашли два электрических и шесть спрингoвых пистолетов.

Ранее сообщалось, что отец подростка, который устроил стрельбу из стрaйкбольного ружья возле школы в Москве, оказался начальником управления стратегического правления ЛУКОЙЛа Егором Соболевым.