Подполье сообщило об ударе по поезду ВСУ в Балаклее Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по поезду ВСУ в Балаклее под Харьковом

Фото: МО РФ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил РИА Новости, что российские войска нанесли удар по железнодорожной станции в городе Балаклея в Харьковской области. По его словам, это произошло днем 25 апреля во время выгрузки личного состава Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По словам Лебедева, число пострадавших и погибших солдат ВСУ неизвестно. Он добавил, что место происшествия оцепили, на месте атаки было много скорых.

Ранее Сергей Лебедев заявлял, что в районе зданий аэродрома в Кременчуге Полтавской области Украины зафиксирован прилет. Согласно его информации, там находится тренажерное здание для вертолетчиков и казармы. По другим данным, удар пришелся на нефтеперерабатывающий завод. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Лебедев добавил, что не все резервуары на территории НПЗ были пустые. При этом подпольщик предположил, что прилет, скорее всего, произошел в районе аэродрома. Он объяснил это тем, что взрыв ГСМ вызвал бы огромный столб черного дыма, однако об этом не сообщалось.

До этого Лебедев сообщал, что российские войска ударили по Харькову. Он заявил о повреждении общежития украинских военных, а также о прилете по зданию, использовавшемуся для ротации ВСУ в поселке Боровая. Минобороны России данную информацию также не комментировало.