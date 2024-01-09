В подмосковном Дмитрове отключили отопление из-за утечек на теплосети Авария оставила жителей микрорайона Космонавтов в Дмитрове без отопления и воды

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жители микрорайона Космонавтов в подмосковном Дмитрове остались без отопления и горячей воды из-за утечек на теплосети, сообщил в Telegram глава округа Илья Поночевный. Он пояснил, что один аварийный участок сети уже обнаружен, поиски второго продолжаются.

Сегодня на теплосети от котельной образовалась утечка. Специалисты оперативно её обнаружили, но предположительно есть ещё одна. Для выполнения работ была приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения, — написал Поночевный.

Он добавил, что устранением обнаруженной утечки занимается ремонтная бригада. К поиску второй протечки подключены управляющие компании. После обнаружения аварийного участка он будет блокирован, и подача тепла возобновиться, пояснил Поночевный.

7 января власти Подмосковья сообщили о восстановлении теплоснабжения в 90% домов Климовска в ближайшее время. Из-за аварии в котельной без тепла остались около 170 домов. Губернатор Андрей Воробьев в ходе оперативного совещания заявил, что предстоит большая работа по прогреву каждой квартиры и подъездов. Основная задача в Климовске на данный момент — развоздушить жилые помещения. Он отметил, что работы осложняются замерзанием трассы на ряде участков.