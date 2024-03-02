В Подмосковье женщина застряла на дереве, пытаясь спасти кота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В подмосковном Щелково девушка залезла на дерево, чтобы спасти кота, и не смогла спуститься обратно, передает Telegram-канал Baza. По его информации, приехавшие на место спасатели спустили на землю женщину и животное.

Как пишет канал, кота на дереве заметили местные жители и сразу позвонили спасателям. Однако те отказались приехать, объяснив это тем, что коты сами могут спуститься на землю. Тогда неравнодушная девушка и решила сама достать животное.

Ранее в Щербинке спасатели вскрыли дверь квартиры, в которой на протяжении недели жалобно мяукал кот. О судьбе хозяина кота ничего не известно, соседи сообщили, что он иногда злоупотреблял алкоголем. К месту заточения кота Барона приехали зоозащитники, животное напоили водой.

На опубликованных кадрах видно, как спасатели с помощью инструментов вскрыли замки, после чего в присутствии полицейского зашли внутрь. Их встретил белый кот, который не переставал жалобно мяукать после того, как его взяли на руки.

В ноябре в центре Москвы спасли кота, который четыре дня просидел в машине без еды и воды. Жители столицы вызвали спасателей, однако те отказались вскрывать транспортное средство без согласия владельца. Впоследствии горожане настояли на вызволении кота из авто. Машину аккуратно вскрыли и освободили животное.