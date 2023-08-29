В Подмосковье школьница забеременела от мигранта В Волоколамске 14-летняя школьница забеременела от мигранта из Таджикистана

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В Волоколамске Московской области 14-летняя школьница забеременела от 25-летнего уроженца Таджикистана, сообщает MK.RU. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Девушка почувствовала себя плохо, когда отдыхала в летнем лагере на юге России. После медобследования выяснилось, что она беременна.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудниками полиции был задержан 55-летний мигрант по подозрению в изнасиловании 16-летней школьницы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Подозреваемый является уроженцем Узбекистана, ранее он был неоднократно судим. Правоохранители установили, что ученица девятого класса одной из петербургских школ познакомилась с подозреваемым около месяца назад в интернете. После непродолжительной переписки она согласилась встретиться с мужчиной в отеле на Съезжинской улице, где и подверглась насилию.

До этого в Петербурге задержали 49-летнего охранника овощебазы, подозреваемого в изнасиловании 15-летнего мальчика. Пострадавший был в беспомощном состоянии вследствие опьянения. Задержанный сознался в изнасиловании. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские нашли целый арсенал оружия.