В Подмосковье возникла паника из-за нападения медведя на собаку В подмосковном селе люди боятся выходить из дома после нападения медведя на собаку

Фото: shutterstock.com

В Московской области в городском округе Клин медведь задрал собаку, сообщает «МК». Отмечается, что животное, которое по какой-то причине не впало в спячку, уже на протяжении двух месяцев терроризирует жителей деревни Слобода.

Жители начали обращаться в администрацию округа и попросили решить проблему со зверем. Из-за него родители боятся отводить детей в детский сад и школу. Убивать животное строго запрещено из-за того, что медведь внесен в Красную книгу Московской области.

Отмечается, что в образовательных учреждениях детям рассказывают о правилах поведения во время встречи с медведем. Местных жителей просят не предпринимать самостоятельных действий.

Медведицу и трех медвежат группа браконьеров застрелила в Баяндаевском районе Иркутской области. Тогда было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.