В Петербурге заявили о пятикратном увеличении пересадок органов Комитет здравоохранения Петербурга: число трансплантаций выросло в пять раз с 2013 года

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С 2013 года количество выполненных операций по пересадке органов в Санкт-Петербурге выросло в пять раз к 2022 году, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. В ведомстве рассказали СМИ, что наблюдается явная тенденция увеличения числа операций по трансплантации.

За десять лет число выполненных трансплантаций сердца возросло в семь раз, трансплантаций печени в семь раз, трансплантаций почки в 3,7 раза, — отметили в пресс-службе.

Там также уточнили, что вопросы организации донорства и повышения доступности операций являются одним из приоритетных направлений медицины в регионе. Трансплантация становится единственным способом спасти жизнь пациентов на терминальных стадиях ряда заболеваний. В ведомстве подчеркнули, что в Санкт-Петербурге пересадку органов осуществляют девять учреждений — пять городских и четыре федеральных. По состоянию на 1 августа 2023 года в городском листе ожидания трансплантации находятся более 700 пациентов.

В Подмосковье врачи Егорьевской больницы ранее спасли 95-летнюю пациентку, которую госпитализировали с пульсом 30 ударов в минуту. Кардиолог Фуркат Гафуров рассказал, что женщине грозила остановка сердца из-за вышедшего из строя кардиостимулятора.