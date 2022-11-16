В Петербурге задержали преподавателя Института кино за развратные действия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге полицейские задержали преподавателя и заведующего центром по работе со студентами-инвалидами Института кино и телевидения, сообщает «Фонтанка». По данным издания, 45-летнего мужчину подозревают в развратных действиях в отношении 14-летнего подростка.

Как пишет «Фонтанка», преподаватель, приезжая на дачу под Приозерском с июля по ноябрь этого года, переписывался с подростками в мессенджерах. Отмечается, что в диалогах пересылались интимные фотографии. Пострадавшим пока числится один человек — 14-летний мальчик. Возбуждено уголовное дело о развратных действиях.

После допроса подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

По данным «Фонтанки», мужчина живет в коммунальной квартире, после смерти жены он один воспитывает ребенка.