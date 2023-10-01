В Петербурге мальчик пришел в барбершоп и попал к педофилу Baza: в Петербурге задержан мужчина, пристававший к мальчику в барбершопе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге полицейские задержали гражданина Узбекистана по подозрению в домогательствах к семилетнему ребенку, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, иностранец приставал к мальчику в барбершопе.



В полицию, как пишет Baza, обратилась мать ребенка. Она рассказала, что в парикмахерском салоне «Стиль» на улице Федора Абрамова к ее сыну приставал неизвестный мужчина.

Оперативники по горячим следам вычислили злоумышленника. По данным Telegram-канала, им оказался 20-летний Абобакиржон А. из Узбекистана, который находится в России с ноября 2022 года. Мужчину задержали и составили на него протокол о нарушении правил въезда в РФ. При этом уголовное дело о насильственных действиях в отношении несовершеннолетнего пока не возбуждено.

29 сентября в Симферополе полиция задержала мужчину, который отправлял семикласснице фото своего полового органа. Мать 12-летней девочки обратилась в полицию, увидев в мессенджере Telegram ее переписку с 26-летним мужчиной. Telegram-канал Mash пишет, что он писал семикласснице сообщения интимного характера, хотя та предупреждала о своем возрасте.

Мужчину задержали, он дал признательные показания. Против него возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетней.