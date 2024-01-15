В Петербурге связали поджигателей покрышек с популярным украинским блогером РИА Новости: полиция Петербурга проверит причастность Шария к поджогам покрышек

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Полицейские проверяют причастность украинского журналиста и блогера Анатолия Шария к восьми инцидентам с поджогами шин в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах города. Собеседник агентства указал, что все преступления были совершены в конце 2023 — начале 2024 года аналогичным образом — путем поджога двух — четырех шин у входных дверей в квартиры.

Основным направлением расследования является проверка версии о причастности Анатолия Шария к совершению указанных преступлений и дача юридической оценки его действиям, — сказал источник.

При этом он подчеркнул, что Шарий не является подозреваемым. Собеседник РИА Новости добавил, что задержаны 14 человек, восемь из них несовершеннолетние. 10 обвиняемых по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества) заключили под стражу, еще три ходатайства рассмотрят позднее, один человек отпущен под подписку о невыезде. Аноним указал, что потерпевшие в той или иной мере имеют отношение к проживающему в Таиланде блогеру Петру Луневу, позиционирующему себя как консультант по криптовалютам.

Кроме того, в разной степени осведомленности потерпевшие показали, что поджог их имущества связан с конфликтом между Луневым и украинским видеоблогером Анатолием Шарием, — заключил источник.

Он также указал со ссылкой на показания обвиняемых, что заказ на преступление и инструктаж они получали от незнакомца в Telegram, а оплату после отправки видеоотчета о содеянном им переводили в криптовалюте в сумме, эквивалентной $1000–2000. Сам Шарий пока не отреагировал на эту информацию.

Ранее полицейские задержали подозреваемых в поджоге двери квартиры ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел вечером 7 января. Злоумышленники обложили вход в жилище шинами, досками и бросили бутылку с зажигательной смесью. По словам мужчины, в момент поджога в квартире никого не было, однако горел свет, что было видно с улицы. Татаренков утверждает, что за случившимся стоят украинцы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.