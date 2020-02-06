В Санкт-Петербурге мошенники пытались снять со счетов 50-летнего москвича, умершего в 2019 году, 580 млн рублей. Они подделали документы, представились наследниками, но их оперативно задержали полицейские.
Как
Как писал NEWS.ru, Центробанк заметил, что в арсенале мошенников появился новый способ обмана граждан. Физлицу или индивидуальному предпринимателю дают деньги, а потом кредитор пропадает, и должник не может ему заплатить. Проценты растут, а взявшему кредит человеку приходит повестка в суд с требованием погасить сразу всю сумму с процентами. При этом суды могут выносить решение в пользу чёрных кредиторов из-за неграмотности граждан. Дело в том, что закон запрещает взыскивать задолженность с заёмщика, если выдавшая ему кредит организация работает нелегально.
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