https://static.news.ru/photo/0c65527c-48d6-11ea-96d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге мошенники пытались снять со счетов 50-летнего москвича, умершего в 2019 году, 580 млн рублей. Они подделали документы, представились наследниками, но их оперативно задержали полицейские.

Как сообщает «Царьград», махинацию устроили житель Башкортостана, сотрудник службы безопасности петербургского банка и сочинец, уже находящийся в розыске за кражу. В банке поддельные документы выявили быстро и обратились в полицию. На преступников завели уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Как писал NEWS.ru, Центробанк заметил, что в арсенале мошенников появился новый способ обмана граждан. Физлицу или индивидуальному предпринимателю дают деньги, а потом кредитор пропадает, и должник не может ему заплатить. Проценты растут, а взявшему кредит человеку приходит повестка в суд с требованием погасить сразу всю сумму с процентами. При этом суды могут выносить решение в пользу чёрных кредиторов из-за неграмотности граждан. Дело в том, что закон запрещает взыскивать задолженность с заёмщика, если выдавшая ему кредит организация работает нелегально.