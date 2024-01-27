В Петербурге прогремел салют в честь 80-летия снятия блокады

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

У стен Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге запустили салют, передает «Российская газета». Дополнительно зажглись факелы Ростральных колонн и подсветка Троицкого моста. Последняя сделана в цветах ленты Ленинградской Победы — оливковом и зеленом. Оливковый символизирует победу, зеленый — жизнь.

Наибольшая часть зрителей собралась на набережной Невы. Батареи Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 артиллерийских залпов, сопровождали их более тысячи фейерверочных изделий, передает «Фонтанка».

Ранее в МИД ФРГ опубликовали официальное заявление, согласно которому Германия выступает за сохранение памяти об ужасных преступлениях, совершенных немецкими войсками во время Второй мировой войны. Власти ФРГ полностью признают историческую ответственность за блокаду Ленинграда, отмечается в комментарии. В ведомстве отметили, что в 2019 году власти ФРГ решили совершить гуманитарный жест по отношению к ныне здравствующим жертвам блокады. В качестве жеста примирения и памяти германское правительство финансирует модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, в которой получают медпомощь многие блокадники.