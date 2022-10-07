В Петербурге пришла повестка покойному мужчине

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Повестка в военкомат

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга сотрудники военкомата принесли повестку мужчине, умершему два года назад, об этом сообщила вдова «призывника» в соцсетях. Женщина предложила назвать место, где находится ее покойный муж, чтобы ему могли вручить повестку лично.

Я могу сообщить только место пребывания мужа. Пусть туда идут и лично вручают повестку, — написала она.

Кроме того, как передает Telegram-канал «Ротонда», в том же районе Санкт-Петербурга хотели мобилизовать двух женщин — 35 и 43 лет. У обеих были лицензии на оружие. В администрации района при этом назвали ситуацию «техническим сбоем» и заверили, что произошедшее «не носит массового характера».

Накануне журналистка Ксения Собчак сообщила в своем Telegram-канале о том, что подмосковная полиция начала разносить повестки по ресторанам. По словам одной из посетительниц, клиентам заведения «Клешни и Хвосты» в Балашихе попытались вручить повестки без каких-либо печатей.

Ранее в Минобороны рассказали, что за неявку в военкомат по повестке уголовное наказание не предусмотрено. Однако можно получить штраф от 500 рублей до 3000. Таким образом в ведомстве ответили на вопрос, что делать человеку, если ему пришла повестка, а он находится за границей.