В Петербурге не оказалось ни одного пригодного для купания водоема Роспотребнадзор не выявил в Петербурге ни одного водоема, пригодного для купания

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ни один из водных объектов Санкт-Петербурга не соответствует санитарным нормам, хотя качество песка на пляжах соответствует нормативам, сообщают СМИ со ссылкой на информацию начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ольги Смеловой.

На сегодняшний день, как только установилась погода, управлением осуществлен отбор проб. По его результатам, все водные объекты, используемые в летний период, не соответствуют требованиям санитарного законодательства, качество песка соответствует гигиеническим нормативам, — сообщила Смелова.

Представитель Роспотребнадзора рассказала, что все пляжи города подготовлены к летнему сезону, работы по благоустройству территорий проводились в соответствии с санитарными нормами. Специалисты ведомства в течение месяца проводят мониторинг качества воды в акваториях, а также следят за почвой, делая тесты на санитарно-химический, микробиологический и паразитологический факторы.

Ранее эндокринолог Мария Калошина объяснила, что добиться «блистательных форм» к пляжному сезону можно, если увеличить количество овощей в рационе, соблюдать режим дня, потреблять достаточно воды и не забывать про витамины.