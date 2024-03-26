В Петербурге накажут водителя, протащившего пенсионера по асфальту В Петербурге завели дело на водителя троллейбуса, зажавшего дверью пенсионера

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Прокуратура в Санкт-Петербурге обвинила 26-летнего водителя троллейбуса в нарушении правил эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». Год назад девушка зажала дверьми общественного транспорта пенсионера и протащила его по асфальту. Момент падения пострадавшего попал на камеры наблюдения.

На кадрах видно, как троллейбус подъезжает к остановке, 87-летний пенсионер пытается покинуть салон, но ему это не удается. Транспортное средство захлопывает двери и отправляется, увлекая за собой мужчину. По данным «Mash на Мойке», водитель не обратила внимания на инцидент и продолжила движение, не вызвав на место скорую. Уголовное дело передано в Московский районный суд.

Ранее пожилую жительницу Львова обязали выплатить штраф за ненадлежащее выполнение обязанностей пассажира после того, как она обратилась к правоохранителям с травмой лица, полученной в результате резкого торможения водителя троллейбуса. Женщина сломала челюсть, когда находилась на сиденье, но упала на пол из-за маневра шофера.