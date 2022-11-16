В Петербурге увольняют работников завода Toyota

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Завод Toyota в Санкт-Петербурге

Петербургский завод Toyota (ООО «Тойота Мотор») приступил к увольнению сотрудников с 14 ноября, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу комитета по труду и занятости населения. Работники увольняются по соглашению сторон, им выплатят 12 месячных окладов.

О процедуре сокращения штата компания не сообщала. Ранее предприятие уведомило о простое 1923 работников.

В конце сентября Минпромторг РФ подтвердил закрытие завода Toyota в Санкт-Петербурге. В ведомстве сообщили, что совместно с правительством Санкт-Петербурга уже прорабатывают возможные сценарии развития данной площадки. В Петербурге выпускались модели Camry и RAV4, мощности были рассчитаны на выпуск 100 тысяч автомобилей в год. Предприятие также поставляло машины в Казахстан, Белоруссию и Армению.

В связи с событиями на Украине о приостановке производства в России заявили такие автоконцерны, как Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Daimler Truck, Scania, Volvo Trucks, Ford, General Motors и Stellantis (бренды Opel, Peugeot, Citroen, Jeep, Dodge, Fiat).