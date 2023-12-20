В Петербурге на церемонии приема в гражданство 11 мужчинам вручили повестки

В Санкт-Петербурге на церемонии приема в российское гражданство 11 мужчинам вручили повестки в военкомат, сообщил Telegram-канал «Осторожно новости». Опубликовано видео с мероприятия, на котором присутствовали представители военкоматов и руководства Военного следственного управления СК РФ по Западному военному округу.

Вам необходимо прийти в свой районный военный комиссариат для постановки на воинский учет, — сообщили одному из новоиспеченных россиян.

Церемония проходила в отделении МВД по Калининскому району Петербурга. Российские паспорта вместе с повестками получили мужчины из стран ближнего зарубежья. Они поклялись соблюдать законы, уважать культуру, защищать свободу и независимость России.

После этого военкомы и военные следователи выдали вступившим в гражданство повестки. В военкоматах они должны будут встать на учет и в перспективе пройти службу. Вручив повестки, их поздравили с натурализацией и включили российский гимн.

Ранее в Ленинградской области 35 цыганам вручили повестки в ходе рейда по местам проживания представителей кочевого народа. Профилактические мероприятия проводились в деревне Верхние Осельки под Всеволожском из-за жалоб от местных.